Там за сутки состоялось 25 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области.

За прошедшие сутки, 10 марта, на фронте между Вооруженными силами Украины и армией РФ произошло 64 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении на этот раз было спокойно - без штурмов. А вот на Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении, противник совершил 5 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области, но успеха не имел. На Авдеевском направлении оккупанты давили сильнее - там было отбито 17 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

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Самым горячим направлением продолжает оставаться Новопавловское, где только за сутки россияне 25 раз пытались прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, но были отброшены.

"На Ореховском направлении отражено 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия", - добавили в ведомстве.

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По данным британской разведки, ВСУ ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта. Прежде всего речь идет о противотанковых зубах дракона, рвах, пехотных окопах, минных полях и укрепленных оборонительных позициях.

Это уменьшит способность российских оккупантов продвигаться вперед или использовать тактические преимущества во время наступательной операции.

В ВСУ добавили, что Украина начала строить оборонительные укрепления в декабре, а до того инженерно-саперные подразделения были задействованы на преодолении российских укреплений.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что Украина может перейти к наступательным действиям по всей линии фронта, если Силы обороны будут иметь достаточное количество боеприпасов и пополнение личным составом.

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