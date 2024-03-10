В основном это происходило по позициям Сил обороны в Запорожской области.

Российские оккупанты активнее начали применять боеприпасы с отравляющим веществом, особенно в Запорожской области. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" – офицер Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, за последнюю неделю оккупанты около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с отравляющим веществом удушающего слезоточивого действия типа хлорпикрин.

"Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов и почти все они в полосе обороны на Запорожском направлении. Когда враг не может взять наши окопы классическим ударом артиллерийским или FPV-дронами, он тогда применяет такой слезоточивый газ", – подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

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Он отметил, что вчера во всей зоне ОСУВ "Таврия" произошло 54 боевых столкновения – более чем две трети боев по всей линии фронта. При этом он напомнил, что в этот перечень входят штурмовые действия, которые осуществляет не только противник, но и наши войска, в частности, когда нужно восстанавливать позиции. По его словам, со стороны врага это атаки "не для галочки", он повышает интенсивность обстрелов и штурмовых действий.

Лиховий рассказал, что самым горячим является Новопавловское направление, где было 30 вражеских атак за сутки, а на Авдеевском направлении за вчера отбито 16 атак. На Ореховском направлении в Запорожской области отражено 8 атак противника.

"Враг использует комплексный подход к наступательным действиям: иногда бронетехнику применяет и малые штурмовые группы, и группы большего количественного состава – до взводов и рот. Что касается Ореховского направления, то там, в частности, применены квадроциклы и багги, о которых мы говорим как "колымажные штурмы", – рассказал он.

По словам офицера, также враг имеет поддержку с неба, хотя с "сушкопадом", который продолжается, общее количество авиаударов противника уменьшается, в частности, за вчера, враг нанес 27 авиаударов, но это в 2-2,5 раза меньше, чем было месяц назад.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что наши защитники и защитницы проводят оборонительную операцию и наносят российским оккупантам значительные потери.

Тарнавский добавил, что за сутки общие потери врага составили: в живой силе – 310 человек (убитыми и ранеными), вооружений и военной техники – 65 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 12 танков, 17 боевых бронемашин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 28 автомобилей, 1 единица спецтехники и т. п. Нейтрализовано или сбито 312 БПЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили четыре склада боеприпасов и один блиндаж захватчиков.

Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники – 1 самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 1 САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", два комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию". Теперь они составляют более 424 тысяч противников. В течение суток 9 марта ликвидировали еще 900 захватчиков.

Ранее Дмитрий Лиховий рассказал об использовании россиянами улучшенной авиабомбы. Речь идет о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб, вероятно, барражирующих.

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