В районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами ВСУ уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава.

Российские оккупанты, которые базировались в Херсоне в СК "Затерянный мир", с собой вывезли на ТОТ Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе "Затерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках", - сказано в сообщении.

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Также в Генштабе подтверждают, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожено 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава. "Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов скончались от полученных ранений", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сегодня на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

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