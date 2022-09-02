Пропуск граждан России в Литву должен отвечать интересам национальной безопасности Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна предложит проводить анкетирование россиян Эстонии, Латвии, Польше и Финляндии в рамках будущего регионального решения, касающегося выдачи туристических виз гражданам России.

Об этом сообщает ТАСС.

"Въезд граждан России в страны-члены ЕС, в Литву в нынешних геополитических условиях является вызовом национальной безопасности, поэтому мы у границы имеем право убедиться в том, что въезжающие лица не несут угрозы национальной безопасности, имеем право задать определенные вопросы по действиям России, по Крыму", - считает министр.

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Как ранее утверждал Ландсбергис, россияне, желающие пересечь литовскую границу, должны высказаться против войны в Украине и признать Крым украинским. В противном случае допуск граждан России не отвечает интересам национальной безопасности - им будет отказано во въезде.

Поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил, в свою очередь, анкетировать литовцев. Он считает, что граждан страны нужно спрашивать о событиях 1991 года. По мнению Рябоконя, литовская сторона потребовала от СССР антиконституционального отделения и устроила провокации, которые привели к жертвам. В ответ на данное заявление МИД Литвы вручил ему ноту протеста.

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