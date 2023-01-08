Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

В Сочельник оккупанты атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Это тепловая электростанция (ТЭС), по которой уже наносили террористические удары, сообщили в пресс-службе компании.

"В результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия. Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК", - говорится в сообщении.

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В ДТЭК отметили, что в результате атаки никто не пострадал, и напомнили, что для безопасности на предприятиях находятся только критически важные сотрудники.

"Перемирие" на Рождество

В четверг накануне рождественских праздников российский диктатор Владимир Путин объявил о "режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения" с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

В Офисе президента назвали это "перемирие" лицемерием и пропагандистским жестом и объяснили, что враг заинтересован в снижении интенсивности боев и ударов по своим логистических центрах.

В свою очередь американские аналитики из Института изучения войны (ISW) объяснили, что перемирие выгодно захватчикам, и из-за него украинские воины могли бы терять инициативу на поле боя.

Несмотря на собственные заявления оккупанты не прекратили на Рождество бить по городам Украины.

Били по гражданской инфраструктуре, нанесли ракетные удары по Краматорску и по Константиновке в Донецкой области.

Кроме этого, как сообщили в Генштабе, бои шли в Луганской области (возле Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки) и Донецкой области (возле Раздолевки, Соледара, Бахмута, Железного, Первомайского, Водяного и Победы).

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