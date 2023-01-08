Противник на Рождество, в частности, бил по гражданской инфраструктуре, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

В частности, бои шли возле Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки Луганской области и Раздолевки, Соледара, Бахмута, Зализного, Первомайского, Водяного и Победы в Донецкой, идет речь в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Для восполнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы. Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удары и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Противник наносил удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Также в Генштабе отметили, что угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Перемирие в Украине на Рождество Христово 2023 - это надо знать

Российский президент Владимир Путин 5 января приказал главе Минобороны Сергею Шойгу с 12:00 6 января до 00:00 7 января ввести "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". Российские власти также призвали Украину сделать то же самое.

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали объявленное Россией перемирие лицемерием. Позже президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что единственный серьезный способ восстановления мира в Украине - вывод войск России.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что лидеп россиян внезапно приказал объявить перемирие на Рождество, чтобы очернить защитников Украины.

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