Контрактникам угрожают вернуться домой 200-ми или 300-ми.

Российское военное руководство дурит своих контрактников, чтобы удержать их на войне в Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ. В частности там отметили, что они автоматически продлевают им контракты, которые закончились еще до начала боевых действий. "И когда солдаты протестуют и хотят отказаться воевать – угрожают арестом за дезертирство", - говорится в сообщении.

"Вы вернетесь домой либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: лет тюрьмы)", – цитирует своего командира российский контрактник.

Он признает, что оккупанты готовы бунтовать, самовольно покидая службу: "Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду", - говорит оккупант.

Еще в начале февраля он успел подписать рапорт на увольнение. И все же его отправили "на учения", пообещав завершить их к 20 числу.

Зато уже конец марта, а оккупант до сих пор на войне. Поэтому обращается к жене: "Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация".

"И пока россияне ищут способ, как не воевать в Украине, даем им подсказку: можете сдаться в плен", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ обнародовала аудиоперехват, на котором уроженец Херсонщины и при этом оккупант, говорил с матерью, живущей в Херсоне. Во время разговора он узнавал у женщины, почему она не уехала из города.

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