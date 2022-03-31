Они не стали подчиняться приказам русских и вернулись домой.

Примерно три сотни военных из так называемой Южной Осетии отказались от войны с Украиной по собственному желанию и вернулись домой.

Об этом сообщил осетинский блогер Алик Пухаев.

"Около 300 военнослужащих (в основном этнических осетин) с российской военной базы вернулись в Южную Осетию по собственному желанию, так как посчитали, что их бросили умирать во время спецоперации в Украине", - написал он на своей странице в Twitter.

Бывший президент "республики" Эдуард Кокойты в своем Telegram-канале сообщил, что некоторое количество военных действительно отказалось участвовать в боевых действиях в Украине.

"Мы все обеспокоены ситуацией вокруг наших воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий. Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом", - написал он.

При этом добавил, что сотни осетинских бойцов сейчас находятся "в зоне боевой операции" и "героически выполняют свой долг", а те, кто вернулся домой, "если сочтут нужным, при обеспечении должной организации их участия", смогут вновь отправиться в "зону спецоперации" и помочь завершить, как выразился Кокойты, "освобождение Донбасса".

В то же время осетинский журналист Руслан Тотров рассказал, что эти осетинские солдаты отказались подчиняться приказам русских и немедленно отправились домой, предупредив, что будут стрелять в любого, кто попытается их остановить. Группа беспрепятственно добралась до Южной Осетии в сопровождении милицейских конвоев.

Тотров объяснил возможную причину отказа солдат от службы. По его словам, так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов форсировал слияние осетинских военнослужащих с российской армией и подавлял, используя влияние российского политика Владислава Суркова, всех политических соперников, которые не поддерживали такое решение. В итоге южноосетинские солдаты оказались в Украине как неотъемлемая часть российской армии.

"А потом был последний инцидент, который чуть не закончился под дулом пистолета. Один из командиров запретил осетинским солдатам забирать с поля боя тело погибшего товарища. Это вызвало настоящие волнения. Сам факт отправки сотен осетин в Украину вызвал пламя недовольства в Южной Осетии, поскольку страна на данный момент буквально потеряла большую часть своих солдат и стала полностью уязвимой для Грузии. ... Ожидалось, что осетины будут беззаботно атаковать хорошо защищенные украинские позиции в стиле камикадзе, без какой-либо продуманной стратегии. Это привело бы к огромным потерям. В какой-то момент осетинские солдаты просто проигнорировали приказы и начали сражаться по-своему... Результатом такой бунтарской и независимой манеры поведения стал крупный инцидент: отказ снабдить осетинскую часть боеприпасами и картами", - сообщил Тотров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мелитополе российские военные устроили бунт и отказались выполнять приказы.

А в Сумской области 300 оккупантов отказались воевать и вернулись в РФ с техникой.

Южная Осетия: справка УНИАН

Напомним, так называемая Республика Южная Осетия - это самопровозглошонное государство в Закавказье, признанное пятью странами ООН (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия) и семью непризнанными или частично признанными государствами.

С начала XX века Южная Осетия является регионом проживания осетин, во времена оккупации Грузии СССР на ее территории размещалась Юго-Осетинская автономная область, часть Грузинской ССР. Осетины также населяют Северную Осетию - близлежащий регион Северного Кавказа в составе Российской Федерации.

Современная Грузия де-факто потеряла контроль над Южной Осетией, где российские оккупационные власти с местными коллаборантами и провозгласили Республику. Большинство стран мира рассматривают ее как часть Грузии.

30 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия перебросила в Украину с оккупированных территорий Грузии около двух тысяч своих военнослужащих.

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