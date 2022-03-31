Сын-оккупант хотел вывезти мать из Херсона, но женщина отказалась.

Оккупант, родившийся в Херсонской области, ушел в русскую армию и теперь воюет против Украины.

СБУ обнародовало аудиоперехват, согласно которому этот оккупант намеревался вывезти мать из оккупированного города и отправить за границу. Для этого он даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами.

Но мама отказалась от такой "эвакуации". "Перепугана до смерти. Меня трясло 2 дня... я очень люблю синовей ... Но у меня тут муж лежит, я его самого не оставлю", - сказала женщина.

После того, как оккупант узнал, что его мать отказалась ехать, он ей позвонил и повышенным тоном выразил свое недовольство.

"Мама свой выбор сделала. Сын - также", - говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, оккупанта зовут Войцешко В. М., родился он 10 октября 1991 года.

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