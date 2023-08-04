Для врага эпицентром боевых действий остается Восточный фронт, там стратегические направления его наступления.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Востоке, поскольку считают, что нанеся удар по нему смогут в целом переломить ситуацию на фронте.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, для врага эпицентром боевых действий остается Восточный фронт, там стратегические направления его наступления.

Как отметила Маляр, противник считает, что нанеся удар по востоку он сможет в целом переломить ситуацию на фронте, поэтому наибольшие усилия сейчас прилагает именно на востоке.

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"Наши войска вчера и сегодня отбивают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои. Цель врага оттянуть на эти направления наши силы с направления наступления и прорвать нашу оборону. Кроме того на Купянском направлении враг поставил цель вернуть утраченные осенью прошлого года территории. Это сложная и изнурительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", - заявила замминистра.

На Бахмутском направлении, по словам Маляр, тоже сложная ситуация. Так, на южном фланге наши войска постепенно сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование, продолжают движение вперед.

"На северном фланге враг атакует - мы отбиваем атаки. Здесь также враг хочет вернуть утраченные позиции. Также на востоке враг атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там тоже горячие бои, но наши защитники не дают врагу продвигаться", - отметила она.

Кроме того, Маляр проинформировала, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг оказывает яростное сопротивление. Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких тяжелых условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед", - подчеркнула замминистра.

Война в Украине: Новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты всеми силами пытаются остановить силы обороны, но украинские защитники доминируют.

"Фронт. Бои тяжелые, оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянский, Лиманский, Бахмутский, Марьинский, Авдеевский участки. Южные направления. Везде непросто. Но чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует", - заявил глава государства.

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