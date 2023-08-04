На Бахмутском направлении украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Российские захватчики несут существенные потери на Восточном фронте но не имеют никакого успеха.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук, сообщает Military Media Center.

По его словам, сейчас украинские защитники и Защитницы продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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"На Бахмутском направлении силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Тяжелые бои продолжаются", - отметил Ковальчук.

Он также рассказал, что на южном фронте украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

По данным Генштаба, там ВСУ наносят значительные потери российским оккупантам и закрепляются на занятых позициях.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные отбили очередные атаки и попытки наступления российских захватчиков на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В частности, за сутки произошло около 40 боевых столкновений.

Так, на Бахмутском направлении украинские защитники и защитницы сдерживают россиян в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского, а на Марьинском - в районе Марьинки.

Кроме того, на Авдеевском направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского, а на Шахтерском - западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

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