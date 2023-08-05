За сутки уничтожено 620 оккупантов, 12 беспилотников и 4 танка, но главная цифра - потери артиллерии.

За минувшие сутки Силами обороны уничтожено 620 российских захватчиков, а также 32 единицы артиллерии - максимальный показатель за сутки за последние три недели. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

В целом боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 августа 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 249 110 (+620) человек,

танков - 4232 (+4) единицы,

боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2),

артиллерийских систем – 4943 (+32),

реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 704,

средств противовоздушной обороны - 466,

самолетов – 315,

вертолетов – 311,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 4116 (+12),

крылатых ракет - 1347,

кораблей/катеров - 18,

автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30),

специальной техники - 730 (+6).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине между нашими защитниками и российскими захватчиками было 36 боев. Российские захватчики на пяти направлениях проявляли активность и ничего не добились.

Видео дня

В то же время, контрнаступление ВСУ продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши защитники и защитницы, в частности, закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

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