За минувшие сутки Силами обороны уничтожено 620 российских захватчиков, а также 32 единицы артиллерии - максимальный показатель за сутки за последние три недели. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.
В целом боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 августа 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 249 110 (+620) человек,
- танков - 4232 (+4) единицы,
- боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2),
- артиллерийских систем – 4943 (+32),
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 704,
- средств противовоздушной обороны - 466,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 4116 (+12),
- крылатых ракет - 1347,
- кораблей/катеров - 18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30),
- специальной техники - 730 (+6).
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине между нашими защитниками и российскими захватчиками было 36 боев. Российские захватчики на пяти направлениях проявляли активность и ничего не добились.
В то же время, контрнаступление ВСУ продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши защитники и защитницы, в частности, закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.