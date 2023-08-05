За сутки враг потери более 30 единиц артиллерии / фото wikimedia.org

За минувшие сутки Силами обороны уничтожено 620 российских захватчиков, а также 32 единицы артиллерии - максимальный показатель за сутки за последние три недели. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

В целом боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 августа 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249 110 (+620) человек,
  • танков - 4232 (+4) единицы,
  • боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2),
  • артиллерийских систем – 4943 (+32),
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 704,
  • средств противовоздушной обороны - 466,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 4116 (+12),
  • крылатых ракет - 1347,
  • кораблей/катеров - 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30),
  • специальной техники - 730 (+6).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине между нашими защитниками и российскими захватчиками было 36 боев. Российские захватчики на пяти направлениях проявляли активность и ничего не добились.

Видео дня

В то же время, контрнаступление ВСУ продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши защитники и защитницы, в частности, закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

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