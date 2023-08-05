Ликвидированы вражеские склады боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные нанесли очередные удары по позициям россиян на фронте. Вследствие чего за сутки поражены вражеские пункты управления, артиллерию на огневых позициях, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на 18:00 Россия нанесла один ракетный и 48 авиационных ударов, осуществила 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В то же время, украинская авиация в эти сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия в течение суток ударили по 2 пунктам управления, 5 районам скопления российских военных и их техники, 4 артиллерийским средствам на огневых позициях, 5 складам боеприпасов и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Потери России в Украине по состоянию на 5 августа 2023 - что известно

За минувшие сутки, 4 августа, украинские защитники и защитницы уничтожили еще примерно 620 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 249 110 своих военных и более 30 тысяч единиц техники и разнообразного вооружения.

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