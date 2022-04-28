Вчера жители города вышли на митинг, чтобы заявить о своей проукраинской позиции. Российские военные применили к людям светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Оккупанты убеждают жителей Херсона выйти на празднование 9 мая, при этом силой разгоняют проукраинские митинги.

Об этом городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, оккупационные власти Херсона готовятся масштабно отмечать 9 мая как символ победы. С этой целью они пытаются убедить жителей города присоединиться к участию в мероприятиях. Особенно настойчивое общение ведется с ветеранами и людьми, которые во времена Второй мировой войны были детьми. В то же время оккупанты жестоко разгоняют участников проукраинских митингов, на которые собираются мирные и непокоренные жители города.

"Вчера утром жители Херсона вышли на митинг, чтобы заявить о своей проукраинской позиции. Но российские военные применили против людей светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадало 4 человека, среди них 71 летняя женщина. Все они попали в больницу", - отметил мэр.

Также Колыхаев сообщил, что ночью в Херсоне раздавались сильные взрывы, почти по всей территории области были слышны выстрелы. В поврежденных зданиях, среди которых больницы в центре города, выбиты все стекла. Он акцентировал, что оккупационная власть Херсона, которая взяла на себя ответственность за город, пока не принимает никаких мер для устранения повреждений. Все пытаются восстановить только представители местной украинской власти.

Кроме того, Колыхаев добавил, что в Херсоне обостряется ситуация с наличием пищевых продуктов и медикаментов.

"Цены на продукты выросли в 2,5 раза, медикаментов в аптеках нет, в больнице медицинские препараты в основном поступают от волонтеров. Но Херсон держится и верит в победу Украины", - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, российские войска 25 февраля оккупировали Херсон.

26 апреля российские оккупанты назначили на должность так называемого "главы Херсонской облгосадминистрации бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо и представили Александра Кобеца как "главу" Херсонской городской администрации.

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