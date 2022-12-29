Эксперты института также считают, что наступление россиян на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации.

Российские силы начали подготовку к "решительным действиям" в Луганской области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). По мнению военных экспертов, россияне скорее всего готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока непонятно, это будут оборонительные или наступательные операции. Но, они отметили, что это может быть "решающее наступление".

По наблюдениям ISW, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы десантников, которые ранее работали в Херсонской области, теперь передислоцировались в Луганскую область.

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При этом в ISW считают, что россияне зимой менее склонны к проведению нового наступления в Запорожской области.

Эксперты также считают, что наступление россиян на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации. Эксперты привели пример, что военная доктрина США определяет кульминацию как "точку, в которой силы больше не имеют возможности продолжать свою форму операций, наступления или обороны", и "когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или осуществить оперативную паузу".

При этом, аналитики считают, что достигнув кульминации, российские силы могут продолжать штурмы Бахмута небольшими группами, хотя они не приведут к значительным успехам в оперативном плане.

Аналитики отметили, что российские воздушно-десантные войска помогают "вагнеровцам" в Бахмуте. Это опровергает пропаганду ЧВК "Вагнера" о том, что в городе воюют только "вагнеровцы". Это подтверждает, что они истощены и нуждаются в подкреплении.

"Высокий уровень истощения среди сил, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить кульминацию, если только значительное количество регулярных российских воинских подразделений не будет направлено для поддержки наступления задержки или предотвращения его кульминации", – сделали вывод аналитики.

Ситуация в Луганской области

В Сети появилась информация, что Кременная освобождена от российских захватчиков. Позже глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг эту информацию.

По его словам, город до сих пор оккупирован, и в регионе продолжаются довольно тяжелые бои. Стоит отметить, что россияне захватили Кременную в апреле.

Украинская армия летом начала контрнаступление. В Луганской области от врага уже освободили 12 населенных пунктов.

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