Спасатели пытаются их вытащить.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ракетном ударе по Холодногорскому району города.

Об этом он написал в Telegram.

"Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам", - отметил он.

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По словам Терехова, информация по пострадавшим уточняется, но добавил, что по одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения.

Напомним, власти Харьковщины работают над оперативными решениями, чтобы подготовиться к отопительному сезону на деоккупированных территориях региона.

В сообщении ОВА говорится, что Харьковская область в целом технически подготовлена к зиме, но на деоккупированных территориях ситуация намного хуже. Тепловое хозяйство региона технически готово на 73,3%. На данный момент, первоочередная задача - возобновить поставки на эти территории газа и электроэнергии.

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