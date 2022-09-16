Информации о пострадавших пока нет.

В Харькове вражеская ракета упала рядом с жилым домом.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

""Прилет" в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации горит авто у дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие - на данный момент не известно", - сообщил он.

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Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 53 850 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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