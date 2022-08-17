Солдаты скрутили жителя псевдореспублики и сделали ему больно.

В так называемой "ЛНР" продолжается принудительная мобилизация граждан на фронт. Мужчину в Луганске поймали, когда он пришел забирать своего ребенка из детсада. Солдаты применили к жителю псевдореспублики силу.

Краткий ролик ниже демонстрирует, как военные схватили мужчину на территории детского сада. Гражданин возражал и требовал отпустить его домой. Он также жаловался на применение силы солдатами. Один из военных увидел, что женщина снимает инцидент на видео и потребовал прекратить это делать.

Согласно информации от Стратегического командования ВСУ, в так называемой "ЛНР" теперь могут срезать двери на квартирах, чтобы проверять наличие мужчин призывного возраста. В псевдореспублике действует соответствующий "закон".

Напомним, в интернете еще с мая появляются видео, как на территории временно оккупированной Луганской области каратели ловят мужчин, чтобы отправлять их на фронт. Один из похожих случаев показали в ролике на прошлой неделе. Мужчина выходил из подъезда, но спрятался обратно, когда увидел военных в автобусе неподалеку.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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