Захватчики заставляют местных предпринимателей, которые связаны с предоставлением населению транспортных услуг, отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.

На временно захваченной территории Украины российские оккупанты расширяют агентурную сеть для выявления лиц с проукраинскими настроениями и любые нарушения оккупационного режима.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, российские так называемые правоохранительные органы заставляют местных предпринимателей, которые связаны с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов безотлагательно отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима.

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Как отметила заместитель министра обороны, в случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.

"Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом противник осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей. На прошлой неделе этого года предупреждения о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причинам несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и отдельных перевозчиков. Вместе с тем на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия", - проинформировала Маляр.

Ситуация на Херсонщине, Донетчине, Луганщине. Что известно?

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупационная "власть" продолжает побег с временно захваченной территории Херсонской области. По ее словам, Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что Донецкой области на границе с Россией образовались многокилометровые пробки, оккупанты убегают и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

Кроме того, глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что на Луганщине оккупанты в панике из-за информации о контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что они активно вывозят документацию из оккупированной Кременной и пытаются подкрепить свои силы за счет подразделений "Шторм Z", которые состоят из особого контингента рекрутов-преступников.

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