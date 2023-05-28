Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.

Оккупационные "власти" продолжают бегство с временно захваченной территории Херсонской области и пытаются объехать Крымский мост, не доверяя его безопасности.

"Эта ситуация (бегство) продолжает развиваться. Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, семейные причины, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какой-то период времени, потому что вся "власть" сразу выехать не может, а вот такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются", - рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

С ее слов, Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.

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"Это говорит о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", - пояснила Гуменюк.

Кроме того, она проинформировала, что оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с Владимиром Сальдо, так же быстро перемещается, как в целом оккупационные "власти" и войска РФ.

"Потому что спокойствия им нигде нет. Где бы они не появились происходит серьезная работа сил сопротивления... В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время там они не фигурируют. Тяготеют они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в том числе используя рекреационную зону", - пояснила она.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают бежать из воинских частей. В апреле около 50 оккупантов бежали из Старобельского района Луганской области в Россию.

На текущей неделе Генеральный штаб ВСУ сообщил, что около 20 бывших заключенных, вступивших в ряды оккупантских войск, сбежали, украв КамАЗ.

Сегодня, 28 мая, Генштаб проинформировал, что в оккупированном Лисичанске в Луганской области дезертировали около 80 российских захватчиков, а в районе Бахмута Донецкой области – около 30 человек из ЧВК "Вагнер", похитив военную технику.

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