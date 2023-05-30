Захватчики боятся контрнаступления ВСУ и вывозят документацию из Кременной.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что российские захватчики на временно захваченной территории Луганщины в панике из-за информации о контрнаступлении ВСУ. Они активно вывозят документацию из оккупированной Кременной и пытаются подкрепить военные силы за счет подразделений "Шторм Z", состоящие из особого контингента рекрутов-преступников.

"У противника есть несколько панические настроения относительно нашего наступления. И это не только в Кременной, еще по некоторым населенным пунктам мы ждем информацию по подтверждению. Начали вывозить основные свои документы, в том числе документы паспортизации, которую они там пытаются проводить. Вывозят, потому что волнуются, что все потеряют", – акцентировал Лысогор в эфире телемарафона.

Он добавил, что вывоз документов оккупантами уже продолжается некоторое время, но информация от источников с временно оккупированной территории поступает с задержкой, поэтому пока нет точного подтверждения относительно пункта назначения.

Видео дня

"Это началось где-то полторы – две недели назад. Информация поступает немного с опозданием, потому что это не открытый доступ и вообще почти отсутствуют наши средства связи там. Но люди все равно передают эту информацию. Мы получаем ее из разных источников о том, что начали формировать и вывозить подальше (документацию – УНИАН). Но пока еще непонятно с пунктом дислокации – или уже в Россию сразу, или еще в Луганск", – объяснил Лысогор.

Кроме того, глава Луганской ОВА рассказал об изменении поведения оккупантов, которое фиксируют на Луганщине за последнее время на фоне информации об украинском контрнаступлении.

"Их военные намерены усилиться. Я понимаю, что они видят сложную оперативную обстановку для себя. Возможно, где-то хотят как-то попытаться контратаковать или вообще совершить какие-то действия по захвату новых территорий, или действительно просто укрепляются и переживают за нападение. Мы сейчас уже имеем информацию о том, что до шести рот штурмовиков-зэков (подразделения "Шторм Z" – УНИАН), которых они понабирали, перемещаются на наше Луганское направление", – акцентировал он.

Лысогор также отметил, что российские оккупанты на Луганщине пытаются подкрепить военные силы за счет подразделений, которые состоят из мобилизованных в российскую армию преступников.

"Они пытаются усилить свои батальоны, которые не хотят идти вперед. Опять же, усилить чем? Это Минобороны России придумало себе развлечение с зэками вместо "вагнеровцев", чтобы хоть чем-то контратаковать. Но мы уже знаем, как воюют эти их зоновские "Шторм Z". Это больше воры, дезертиры и наркоманы, которые уже попадали в руки наших Вооруженных сил. Но все равно усиливают эти направления и пытаются огрызаться", – констатировал Лысогор.

Российские подразделения "Шторм Z": что известно

Минобороны РФ начало использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z". Это специфические подразделения из особого контингента рекрутов, состоящие из преступников, не успевших попасть в тюрьму.

17 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из граждан, имеющих проблемы с законом. Этим лицам российское Минобороны предложило вместо того, чтобы сесть в тюрьму – стать "добровольцем" на войне. Он отмечал, что именно этим данная категория лиц отличается от наемников ЧВК "Вагнер", которых ранее вербовали непосредственно в тюрьмах.

Также 26 мая стало известно, что 39 бывших зэков сбежали из лагеря слаживания отряда "Шторм Z". Отмечалось, что это произошло во временно оккупированном городе Лисичанск Луганской области.

27 мая по информации Генштаба ВСУ, сообщалось о случае побега 20-ти мобилизованных бывших заключенных, которых сразу после ускоренной подготовки передислоцировали для подкрепления одного из подразделений РФ в Сватово на Луганском направлении. Они не захотели умирать на фронте, похитили КамАЗ и удрали в неизвестном направлении.

29 мая в Центре национального сопротивления сообщили, что благодаря украинскому подполью была получена информация о том, что россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной.

Вас также могут заинтересовать новости: