Разрушениям подверглись особняк Манук-Бея, дом Гагарина, дом Чижевича и еще множество зданий XIX-XX столетия.

В Одессе в результате ночной ракетной атаки россиян повреждены более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Предварительно 25 памятников архитектуры повреждены российскими террористами за ночь в Одессе", - написал он.

Среди них здания XIX-XX столетия:

- Дом Чижевича

- Дом Папудовой

- Дом Заблудовского

- Дом Гагарина

- Дом Януша

- Дом Ждановой

- Дом Рассела дель Турко

- Дом Масса

- Особняк Манук-Бея

- Дом Ковалевского

- Дом Порро

- Дом Машевского и другие.

"Информация по состоянию на 14: 00. Документация преступлений террористов продолжается, на местах работают эксперты", - отметил Кипер.

Он считает, что россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Они продолжают цинично уничтожать то, что создавалось великими архитекторами, подчеркнул Кипер.

Оккупанты ударило по объектам ЮНЕСКО в Одессе - главное

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью по Одессе россияне выпустили 19 ракет разных типов, в результате чего был разрушен и поврежден ряд объектов, в том числе те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Повреждены многие жилые здания, изуродованы десятки авто, погиб один человек, пострадали 22 человека. Один из пострадавших - 17-летний парень, попал в реанимацию. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что 9 ракет было уничтожено силами ПВО - это "Калибры" и "Искандеры-К". По ее словам, те же ракеты, которые наша система ПВО не может "брать" в полном объеме, украинские силы противовоздушной обороны не смогли остановить, поэтому они "отработали" по объектам.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела этой ночью поврежден Спасо-Преображенский собор в центре Одессы, исторические здания - Дом ученых, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора П. С. Столярского, а также объекты портовой инфраструктуры.

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