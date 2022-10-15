Российские оккупанты ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе все они были сбиты.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Оккупанты-террористы ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Все были сбиты: три дрона над Криворожским районом, два - над Никопольским. Люди не пострадали", - написал он.

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Вилкул отметил, что "это те взрывы, которые слышали криворожане около часа ночи".

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации сегодня есть около трехсот иранских дронов.

По информации СНБО, Вооруженные Силы Украины сбивают не менее 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

Дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками иранского и российского производства.

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