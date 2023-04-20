Согласно данным Сил обороны юга, ракетные запасы врага доведены до критического минимума.

Российские захватчики получили и уже используют дополнительную партию дронов-камикадзе для осуществления атак на украинские территории.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. Отвечая на вопрос о том, что после определенного перерыва две минувшие ночи оккупанты атаковали юг Украины "шахедами", Гуменюк отметила, что они "накапливали резервы".

"Доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидаемые дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать", - пояснила она.

Видео дня

Гуменюк рассказала, что атака по Николаевской области была совершена именно этой новой партией дронов. На уточнение, как именно было определено, что это уже новая партия дронов, Гуменюк ответила: "Они имеют соответствующую маркировку, и мы их отслеживаем".

"Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область. Именно поэтому возможно повторение таких атак, поскольку они, получив партию, начинают ее использовать для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения", - сказала она.

Руководитель пресс-центра добавила, что враг также охотится за системами противовоздушной обороны ВСУ и выискивает объекты критической инфраструктуры.

Атака дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 19 апреля иранские дроны-камикадзе заметили в небе над Днепропетровской областью, по ним отработала ПВО

Уже ночью россияне атаковали "шахедами" Одесскую область. Защитники из зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: