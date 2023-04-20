Российские захватчики получили и уже используют дополнительную партию дронов-камикадзе для осуществления атак на украинские территории.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. Отвечая на вопрос о том, что после определенного перерыва две минувшие ночи оккупанты атаковали юг Украины "шахедами", Гуменюк отметила, что они "накапливали резервы".
"Доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидаемые дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать", - пояснила она.
Гуменюк рассказала, что атака по Николаевской области была совершена именно этой новой партией дронов. На уточнение, как именно было определено, что это уже новая партия дронов, Гуменюк ответила: "Они имеют соответствующую маркировку, и мы их отслеживаем".
"Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область. Именно поэтому возможно повторение таких атак, поскольку они, получив партию, начинают ее использовать для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения", - сказала она.
Руководитель пресс-центра добавила, что враг также охотится за системами противовоздушной обороны ВСУ и выискивает объекты критической инфраструктуры.
Атака дронов - что известно
Как сообщал УНИАН, вечером 19 апреля иранские дроны-камикадзе заметили в небе над Днепропетровской областью, по ним отработала ПВО
Уже ночью россияне атаковали "шахедами" Одесскую область. Защитники из зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов.