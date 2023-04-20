Уничтожить удалось почти все вражеские беспилотники.

Вечером в среду, 19 апреля 2023 года, российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами типа Shahed 136/131. По состоянию на 00:20 20 апреля украинские воины уничтожили 10 из них.

Как сообщает командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, всего оккупанты запустили 11 дронов-камикадзе.

"Несмотря на любые сложности, Воздушные Силы ВС Украины продолжают защищать воздушное пространство нашего государства 24/7. Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожено 10 из 11 "Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

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Атаки дронами по Украине

Вечером 19 апреля иранские дроны-камикадзе, которые использует в войне против Украины Российская Федерация, заметили в небе над Днепропетровской областью. Там сработала ПВО. Местные каналы сообщали о пожаре в пригороде Днепра.

В ночь на 19 апреля россияне атаковали "шахедами" Одесскую область. Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов.

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