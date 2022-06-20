Массовое сопротивление украинцев на оккупированных территориях сорвало россиянам планы по "добровольному" присоединению украинских земель.

Оккупанты перенесли на осень имитацию "добровольного вхождения" оккупированных украинских земель в состав Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

"По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы по" добровольному" присоединению регионов", - говорится в сообщении.

В частности, по новым планам, россияне имеют целью постепенно менять военную администрацию на т. н. "гражданскую".

"Однако из-за сопротивления местных дедлайн по имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесен. Теперь на осень", - отметили в разведке.

В то же время, к тому времени оккупанты планируют наладить на юге российское "правовое поле" и запустить "учебный год".

"Последнее, в частности, с помощью преподавателей из оккупированного Крыма, ведь большинство местных преподавателей отказываются сотрудничать или покинули регион", - сказано в сообщении.

"Заметим, несмотря на репрессии местные продолжают сопротивление, поэтому о никаком "добровольном" присоединении речь не идет. При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то скорее всего россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", - добавили в разведке.

Война в Украине и псевдореферендумы:

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании РФ ЛДНР.

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

27 марта 2022 года в "ЛНР" заговорили о референдум по вступлению в состав России.

В тот же день, 27 марта, в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

12 мая появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ.

20 мая в России намекнули на "крымский сценарий" для Херсонской и Запорожской областей.

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион в состав России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил ужесточением антироссийских санкций за "попытки Кремля установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

1 июня член Международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российские власти намерен присвоить территории Украины - временно оккупированные районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "достаточно быстрым, в течение года".

2 июня 2022 года в Кремле заявили, что проведение псевдореферендума о вхождение "ЛДНР" в РФ пока невозможно.

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