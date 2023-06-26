Вражеский снаряд попал в дом жительницы Мирополья, она получила тяжелые ранения и через несколько часов скончалась в больнице.

Вследствие очередного обстрела села Мирополье на приграничье Сумщины погибла женщина. Враг бил по селу из артиллерии и попал в ее дом.

Как сообщает Офис генпрокурора, правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, Соединенными с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел произошел около 17:30 25 июня - оккупанты с территории России ударили по Миропольской громаде из артиллерии.

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"В результате атаки врага жительница с. Мирополья, которая находилась дома, получила тяжелые ранения и была госпитализирована, однако уже через несколько часов умерла в больнице", - рассказали прокуроры.

Кроме того, во время обстрела повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Российские террористы ежедневно обстреливают Сумщину, в частности из минометов, артиллерии и дронов.

Так, за прошедшие сутки, 25 июня, оккупанты совершили 16 обстрелов области. В приграничных громадах было зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская и Новослободская громады.

В эти сутки, 26 июня, ночью и утром россияне совершили уже четыре обстрела пограничных общин из минометов и гранатометов - зафиксировано 49 взрывов.

Последствия обстрелов Сумщины - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские захватчики обстреляли с территории РФ Белополье на Сумщине. Враг бил по городу из артиллерии.

В результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын. Они получили несовместимые с жизнью травмы.

Перед тем, 15 июня, в результате обстрелов Сумской области было ранены трое детей.

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