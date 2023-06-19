В течение суток враг совершил 16 обстрелов.

Российские оккупационные войска в течение суток, 19 июня, 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Там зафиксировали 101 взрыв.

Как сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram, обстрелам подверглись Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады. В частности, по Хотинской громаде враг совершил минометный обстрел, там зафиксировали 8 взрывов.

"Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов (18 взрывов) было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили 1 гражданское лицо и ребенок 2010 г. р. и поврежден жилой дом. Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). Также зафиксирован сброс с БПЛА квадрокоптерного типа 1 гранаты "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне били из миномета (6 взрывов). В результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение", – говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли из минометов и Юнаковскую громаду, зафиксировано 9 взрывов. В результате российской атаки произошло попадание по жилому дому. Погиб один человек, еще одно гражданское лицо ранено. Также зафиксирован артобстрел.

"Новослободская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Белопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва). Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из гранатомета АГС (3 взрыва). Середино-Будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва)", – добавили в ОВА.

Обстрелы Украины: последние новости

Ночью 19 июня российские захватчики ударили по Херсону. О последствия ужасного обстрела рассказали в ОВА: враг ударил по одной из местных АЗС, а также попал в станцию автобусов. От обстрелов также пострадали склады, выставочные залы и хозяйственные постройки.

Ночью россияне атаковали и Одесскую область. Враг совершил пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Все четыре ракеты удалось уничтожить силам ПВО.

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