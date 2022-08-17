Аварийные бригады работают над восстановлением, на месте обстрела произошло возгорание сухой травы, пожар ликвидирован.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину и перебили линии электроснабжения в одном из сел.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"После обеда оккупанты из ствольной артиллерии ударили по окрестностям большой Костромки в Криворожском районе. Перебиты линии электроснабжения, аварийные бригады работают над восстановлением. На месте обстрела произошло возгорание сухой травы, пожар ликвидирован", - отметил он.

Также враг попал по приграничным территориям Апостоловской громады. По словам Лукашука, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ не дали оккупантам провести штурм и улучшить позиции на шести направлениях.

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