На Славянском направлении подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки.

На шести направлениях враг пытался штурмовать и улучшить позиции. Но Вооруженные силы Украины не дали оккупантам продвинуться.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00 17 августа.

Так, на Харьковском направлении противник попытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, успеха не имел, отошел. На Славянском направлении подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении, с целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии неподалеку Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Штурмовыми действиями оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое. На Бахмутском направлении украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцевое и Майорск.

Согласно сообщению Генштаба, враг одержал частичный успех в направлении населенного пункта Опытное (на Авдеевском направлении). Относительно Новопавловского и Запорожского направлений отмечается, что захватчики совершили безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченково и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки, но наши воины отбросили его на прежние позиции. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты стали чаще саботировать приказы офицеров, особенно если это касается наступления.

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