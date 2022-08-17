Есть разрушения, обошлось без жертв.

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли два района на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была шумной... Российская армия обстреляла два района области - Никопольский и Криворожский. Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены 6 частных домов, машины и газопровод. Люди целы. По Червоногригоровской громаде россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждено местное предприятие и линия электропередач. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу - там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых. По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений", - сообщил он.

Резниченко также отметил, что в других районах области на эту минуту спокойно.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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