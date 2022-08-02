Российские захватчики обстреляли детский сад в Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
"Сегодня днем враг прицельно обстрелял детский сад поселка городского типа Степногорск. По предварительной информации, оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.
"Это уже второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага. Впервые в начале июня снаряд попал во двор заведения. В целом поселок подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны оккупанта", - заявили в ОВА.
Напомним, что во вторник, 2 августа, над Винницкой областью сбили две вражеские ракеты.