В результате обстрела пострадавших нет.

Российские захватчики обстреляли детский сад в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Сегодня днем враг прицельно обстрелял детский сад поселка городского типа Степногорск. По предварительной информации, оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.

"Это уже второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага. Впервые в начале июня снаряд попал во двор заведения. В целом поселок подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны оккупанта", - заявили в ОВА.

Напомним, что во вторник, 2 августа, над Винницкой областью сбили две вражеские ракеты.

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