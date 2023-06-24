В частности, было выпущено 9 ракет Х-22, которые украинская ПВО ранее не сбивала.

Этой ночью российские захватчики запустили по Украине более 50 ракет разных типов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские силы ночью продемонстрировали "довольно неплохие результаты" в сбитии российских ракет. В то же время, он пока не называет точное количество сбитых российских ракет.

"Имели мы атаку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия, как и обычно они это делают. На этот раз они выпустили 40 ракет. Мощная ночная атака. Далее - привлекли бомбардировщики Ту-22М3. Этими бомбардировщиками атаковали с трех направлений: с севера, с юга и востока. Было выпущено 9 ракет Х-22", - сказал Игнат.

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Он подчеркнул, что ракеты типа Х-22 украинская ПВО еще не сбивала, потому что они поражают цели по баллистической траектории.

"Дальше противник не угомонился и применил две ракеты "Калибр" и в дополнение еще два Shahed", - отметил спикер.

Ночная ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью 24 июня Российская Федерация атаковала Киев ракетами, известно про попадание обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе столицы. Уже известно о трех погибших. Силами и средствами ПВО, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Также 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили в небе над Днепропетровской областью. Кроме того, обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто.

На Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две российские крылатые ракеты типа Х-101/555.

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