В Соломенском районе, в результате падения обломков на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

В многоэтажке в Соломенском районе Киева возник пожар после падения обломков российской ракеты.

"В Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи 16-ти этажки. Задымление на верхних этажах. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного - госпитализировали. Пожара в доме нет. Спасательные службы работают на месте", - сообщил мэр Кличко.

"В Соломенском районе, в многоэтажке, предварительно: возник пожар на 16-м этаже. На 17-м есть повреждения. Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.

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В Соломенском районе, в результате падения обломков на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

"Сейчас известно о 2-х пострадавших. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другого госпитализировали. Информация уточняются", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

"Враг в очередной раз применил свою обычную тактику - стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. По пострадавшим - сейчас известно о двух лицах. Одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", - сообщил Сергей Попко.

Ракетные атаки РФ - детал и

В Украине около 01:40 была объявленная воздушная тревога во многих областях. В воздушных Силах сообщили, что были зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02:20. Впоследствии звуки взрывов слышали во многих регионах.

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