Глава Офиса президетна Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

В Украине около 01:40 была объявленная воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В Воздушныз силах сообщили, что были зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02:20.

"Восток, Юг - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - отметили там.

Видео дня

Также глава Офиса президетная Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

02:06. В Черниговской области – угроза применения ударных БПЛА.

02:18. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

"Центр – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили ПС.

02:26. Крылатые ракеты двигаются с южного направления на север.

02:36. Днепропетровская область и Запад - ракетная опасность.

02:42. В КГВА сообщили о ракетной опасности.

"Внимание! Ракетная опасность для киевлян! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – написал Сергей Попко, начальник КГВА.

02:52. В Днепропетровской области работает ПВО. Сообщается об опасности для Винницкой области.

Ракетные атаки РФ - детали

Прошлой ночью вражеская авиация осуществила пуски из района Каспийского моря около полуночи, было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555. как сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, все вражеские крылатые ракеты были уничтожены, большинство из них ликвидированы в Хмельницкой области.

Российские оккупанты выискивают слабые места ради собственной результативности, запуская ракеты по Украине. Пока успеха захватчики не имеют. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Вас также могут заинтересовать новости: