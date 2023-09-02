Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

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"На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Верхнекаменское, Выемка, Веселое и Приволье Донецкой области. На Бахмутском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Первомайское, Карловка, Авдеевка, Степное, Новокалиново Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Георгиевка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, как говорится в сводке, противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктах, среди них Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка, Старомайорское, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

"На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Тягинка, Херсон и Первомайское Херсонской области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, Сил обороны Таврического за сутки уничтожили 77 российских захватчиков, также ранили 208 и взяли четверых в плен.

В то же время, за сутки на этом направлении уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БПЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

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