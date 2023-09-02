Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 349 огневых задач.

На Таврическом направлении за сутки уничтожено почти 80 российских захватчиков.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 349 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага составили 289 человек (безвозвратные - 77, раненые - 208, плен - 4)", - заявил он.

Вместе с тем, как отметил командующий, уничтожено 32 единицы военной техники противника.

"В частности, четыре танка, десять ББМ, семь артиллерийских систем и минометов, одно средство ПВО, один БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники. Также было уничтожено пять складов боеприпасов врага", - проинформировал Тарнавский.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 2 сентября, ориентировочно составили 264 тыс. 60 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 570 российских захватчиков.

Также за сутки было уничтожено 12 вражеских танков, 24 боевые бронированные машины, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, 12 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили почти 50 российских захватчиков.

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