Впрочем, украинцы спасаются кассетными боеприпасами, которые немного компенсируют проигрыш в небе.

Россия имеет в десять раз больше боеприпасов, чем Украина. Впрочем, украинские воины применяют их гораздо эффективнее.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на украинских воинов, воюющих вблизи города Лиман. Как отмечает издание, Москва хочет заставить украинцев усилить оборону в этом районе, отведя солдат от их контрнаступления на юге.

"У нас несколько недель продолжаются очень мощные бои", - сказал один из командиров, проходивший обучение в США Семен Салатенко.

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"Он и его элитные войска из бригады Богуна не спали всю ночь, отбивая очередное российское нападение. Россияне преобладают количеством личного состава и вооружения. У российских войск почти в 10 раз больше боеприпасов", - пишет издание.

Военный также отметил, что оккупанты превосходят украинцев беспилотниками - и это огромная проблема. "Но мы боремся... у нас нет другого выбора", - отметил он.

Салатенко потерял друга в бою. Как отмечает издание, воин истощен, но отчаянно убеждает, что еще может противостоять россиянам.

"Мы держимся. Трудно. Не могу сказать, что наше моральное состояние на высоте, но мы держимся и выдерживаем", - сказал воин, тяжело вздохнув.

Есть одна вещь, которая повлияла на развитие боевых действий на этом участке фронта - это кассетные боеприпасы, которые Украина получила от США. Администрация Байдена согласилась отправить эти боеприпасы в начале лета, поскольку нехватка боеприпасов в Украине угрожала ее контрнаступлению.

Критики этого решения обеспокоены оружием, которое выпускает десятки меньших "бомб", часть из которых не детонирует, создавая смертельную угрозу для мирных жителей. Неразорвавшиеся боеприпасы могут оставаться на Земле еще долго после окончания конфликта. Из-за этого риска более 120 стран запретили использование этого типа боеприпасов, но не Россия, Украина и США.

Командир артиллерийского подразделения бригады имени Богуна с позывным "Музыкант" сказал CBS News, что эти боеприпасы дают украинцам решающее преимущество: в отсутствие воздушных сил кассетные боеприпасы позволяют украинским войскам быстро очищать территорию, поскольку они могут поразить большой участок земли одним снарядом.

Журналисты наблюдали, как "Музыкант" руководил ударом из диспетчерской. Командир отдал приказ выпустить одну кассетную бомбу. Наводчик в поле получил приказ и нанес удар. Затем наводчика мигом перебазировали, чтобы он не стал мишенью для ответного удара.

"Удар был удачным. Моральная дилемма использования запрещенного большинством стран оружия не является предметом дебатов на поле битвы в Украине. Люди, которые пытаются отразить вторжение России, считают, что кассетные бомбы имеют решающее значение, чтобы помочь им удержать линию, по крайней мере на данный момент", - пишет издание.

Украинские военные утверждают, что "процент неудач" — количество неразорвавшихся бомб — для американских кассетных боеприпасов был очень низким. Они были почти на 100% эффективными. Москва использовала более старые версии с более высокими показателями порчи.

Кассетные боэприпасы для Украины - последние новости

Летом Украина начала получать кассетные боеприпасы от США. Впрочем, на этом хорошие новости не закончились. 28 августа стало известно, что США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии большей дальностью поражения.

Представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне говорят о поддержке решения о предоставлении кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии.

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