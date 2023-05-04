Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава,

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как указывается в утренней сводке Генштаба, в результате атак врага пострадали мирные жители. Были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По данным украинских военных, вероятность новых вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как отмечается, подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Война в Украине: последние новости

В течение суток российские захватчики продолжили сосредотачивать усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, самые горячие бои продолжаются за города Марьинка и Бахмут.

По последним данным, общие потери врага в Украине составляют примерно 191 940 человек.

На Таврическом направлении ликвидировано почти две роты россиян и повреждены 14 единиц техники врага.

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