Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления ночью выполнили свыше 230 огневых заданий.

На Таврическом направлении оккупационные войска утратили больше роты.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых заданий. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН)", - сообщил он.

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Тарнавский добавил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. за прошедшую ночь враг 9 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел – отошел", - отметил Тарнавский.

Он добавил, что, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции подразделений Сил обороны Украины и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения, для корректировки огня артиллерии использует БПЛА.

Всего на Таврическом направлении в течение ночи зафиксировано 162 вражеских обстрела.

Последние данные о потерях вражеских войск

Силы обороны с 24 февраля 2022 г. по 1 мая 2023 г. ликвидировали около 190 тысяч 960 российских захватчиков, из них 450 человек за прошедшие сутки.

Также уничтожено 3,700 тыс. танков, более 7,1 тыс. боевых бронированных машин, почти 3 тыс. артсистем, 544 РСЗО, 295 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолетов и многое другое вооружения.

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