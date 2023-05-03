Украинские воины отразили за сутки около 30 атак со стороны противника, отметили в Генштабе.

В течение суток российские захватчики продолжили сосредотачивать усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, самые горячие бои продолжаются за города Марьинка и Бахмут.

На "горячих" направлениях украинские воины отразили около 30 вражеских атак, сообщил в среду, 3 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке. В Генштабе добавили, что на Марьинском направлении противники пытаются улучшить свое тактическое положение, и наши воины возле Марьинки и Новомихайловки отразили много атак.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, с целью поиска слабых мест в нашей обороне... На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром 3 мая, россияне за минувшие сутки на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях совершили десятки атак и получили "по зубам" от украинских воинов.

Россияне несут огромные потери на украинской земле. Общие потери врага в Украине составляют примерно 191 940 противников. Кроме того, уничтожены, в частности, 3 702 вражеских танка.

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