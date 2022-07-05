Документацию похитили, чтобы иметь доступ к реестру избирателей.

Оккупанты на Херсонщине похитили из архива избирательную документацию за 2019 год для подготовки к "референдуму".

Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня идут разговоры, что референдум назначается на 11 сентября. И даже похитили избирательную документацию из архива 2019 года, чтобы иметь доступ к реестру избирателей... надеюсь, что люди разрушат эти планы, потому что оккупантам нужна только картинка", - сказал Хлань.

По его словам, ситуация в области очень сложная. Оккупанты оказывают давление на бизнес, заставляя работать с рублями и назначая своих директоров на государственные и частные предприятия для их дальнейшего ограбления.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе осудили объявленную подготовку к незаконному "референдуму" в частях Херсонской области по присоединению к Российской Федерации.

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