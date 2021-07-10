Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

На Донбассе за сутки российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС. В частности, вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

А у Водяного, что на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра.

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что боевых потерь среди украинских военных нет.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая