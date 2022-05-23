Российские силы, вероятно, продолжали подготовку к возобновлению наступления на южном направлении 22 мая.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска на этом направлении сосредоточены на строительстве второстепенных рубежей обороны, усилении систем ПВО, ведении разведки и обстреле украинских позиций. Это указывает на то, что они создают условия для последующих наступательных действий", - считают в Институте.
Также российские силы продолжали ракетно-артиллерийские удары по Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областям.
"Украинский центр сопротивления дополнительно сообщил о случаях действий украинских партизан против представителей коллаборационистов и российских артиллерийских систем в Энергодаре и Мелитополе, что свидетельствует о продолжающемся и организованном украинском сопротивлении на оккупированных территориях Украины", - отмечают в сообщении.
Также в Институте проанализировали обстановку на фронтах и сделали такие выводы:
- Российские силы, вероятно, усиливают свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к границе с Россией. Российские войска могут в ближайшем будущем перебросить части 1-й танковой армии на север Харькова.
- Русские продолжат попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, по крайней мере, с юга, возможно, сосредоточившись на перерезании последней магистрали, соединяющей Северодонецк-Лисичанск с остальной Украиной.
- Российские силы в Мариуполе, скорее всего, сосредоточат свое внимание на оккупационном контроле над городом после завершения осады "Азовстали".
- Российские силы, вероятно, готовятся к украинским контрнаступлениям и готовятся к затяжным операциям на юге Украины.
Напомним, оккупанты заявили о якобы "доказательствах" сотрудничества ВСУ и ОБСЕ на "Азовстали".