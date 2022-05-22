Петр Андрющенко отметил, что Европа все еще молчит об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске.

Российские оккупанты начали распространять новый фейк. Пропагандисты рассказывают о якобы найденных на мариупольском заводе "Азовсталь" "доказательствах" сотрудничества ОБСЕ с украинскими военными.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале

"Теперь на территории "Азовстали" (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что Европа продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске.

"Официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - подытожил Андрющенко.

Операция по спасению защитников Мариуполя: что известно

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали". Для возвращения их домой планируется обмен.

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