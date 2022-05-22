Российские оккупанты начали распространять новый фейк. Пропагандисты рассказывают о якобы найденных на мариупольском заводе "Азовсталь" "доказательствах" сотрудничества ОБСЕ с украинскими военными.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале
"Теперь на территории "Азовстали" (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон", - говорится в сообщении.
При этом он указал, что Европа продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске.
"Официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - подытожил Андрющенко.
Операция по спасению защитников Мариуполя: что известно
17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.
По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.
Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали". Для возвращения их домой планируется обмен.