Горожанам советуют работать по возможности.

В горсовете Мариуполя дали советы жителям, которые остаются в захваченном городе, по выживанию в оккупации.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале горсовета.

"В Мариуполе и вокруг остаются тысячи людей, которые откровенно не воспринимают оккупацию и отказываются от получения "помощи" от оккупантов. Десятки тысяч людей. Много вопросов, на которые лучше откровенно ответить один раз. Гуманитарная помощь, пенсии и другие выплаты оккупантов. Не отказывайтесь. Берите все, что дают. Или больше будете получать, тем больше надо будет предоставлять вновь. Большие затраты оккупантов - большие проблемы. А там хоть в мусор выбрасывайте", - отмечают в сообщении.

Также горожанам советуют работать по возможности.

"Работа на оккупантов. Если вы можете / вас заставляют работать в коммунальных сферах и это улучшит жизнь наших мариупольцев - работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа - коллаборация. И главное - мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев – не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов", - отмечают в горсовете.

При необходимости советуют также давать комментарии на камеру, но избегать прямых ответов на вопросы.

"Если "предлагают" дать комментарий на камеру, оценивайте это учитывая собственную безопасность. Если того требует ситуация – давайте. Простые правила, как избежать интереса к себе. Говорите так, в городе стреляли по домам. Но кто не знаю, из подвала видно не было. На все уточняющие вопросы по Азову или украинских военных говорите что-то вроде – да разве разберешь, все же на русском говорят, а форма у всех военная. То есть избегайте прямого ответа, переводя в сторону "не знаю, не слышал, не видел". В таком случае сами отстанут", - говорится в сообщении.

"Если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь. Относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните уехавшим мариупольцам их имущество. Главное помните. Оккупация не навсегда. Мы все скоро вернемся домой. Берегите себя и близких. При возможности - эвакуируйтесь. До увольнения в Мариуполе жизнь не станет лучше, а Украина ждет каждого", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, в разрушенном Мариуполе оккупанты готовятся ввести российское образование.

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