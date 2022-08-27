Российские оккупанты из РСЗО обстреляли два населенных пункта Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным оккупанты ударили по городу Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района.
"В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 лет. В Донце ранение получил 49-летний мужчина", - сообщил Синегубов.
Он отметил, что враг продолжает "террор мирного населения" Харьковской области.
Напомним, Синегубов заявил, что пока оснований для проведения обязательной эвакуации в Харьковской области нет.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня российские оккупанты ударили кассетным "Ураганом" по одному из предприятий Харькова.
"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет",- сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.