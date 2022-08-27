Оккупанты ударили по городу Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района.

Российские оккупанты из РСЗО обстреляли два населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным оккупанты ударили по городу Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района.

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"В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 лет. В Донце ранение получил 49-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что враг продолжает "террор мирного населения" Харьковской области.

Напомним, Синегубов заявил, что пока оснований для проведения обязательной эвакуации в Харьковской области нет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня российские оккупанты ударили кассетным "Ураганом" по одному из предприятий Харькова.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет",- сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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