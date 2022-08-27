Пострадавших и пожара нет, отметил городской голова.

Российские оккупанты ударили кассетным "Ураганом" по одному из предприятий Харькова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет" , - сообщил он.

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Напомним, противники вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, в частности, в Харькове.

27 августа стало известно, что захватчики нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова - около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Основянском и Киевском районах.

Осколок попал в окно квартиры в Основянском районе, пострадала 61-летняя женщина. Было разрушено историческое здание и школу. На местах инцидентов продолжались поисково-спасательные работы.

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