Российские оккупанты ударили кассетным "Ураганом" по одному из предприятий Харькова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет" , - сообщил он.
Напомним, противники вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, в частности, в Харькове.
27 августа стало известно, что захватчики нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова - около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Основянском и Киевском районах.
Осколок попал в окно квартиры в Основянском районе, пострадала 61-летняя женщина. Было разрушено историческое здание и школу. На местах инцидентов продолжались поисково-спасательные работы.