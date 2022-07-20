По словам Ивана Федорова, на оккупационных блокпостах жителей обыскивают, чтобы найти и отобрать ценные вещи, а за проезд без очереди в Васильевке требуют от 100 до 500 долларов.

Оккупанты намеренно скапливают в очередях на блокпостах Васильевки (Запорожская область) желающих выехать с временно оккупированной территории жителей, чтобы требовать взятки и держать "живым щитом" от контрнаступления ВСУ.

Такое мнение высказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, из-за тяжелой гуманитарной ситуации и отсутствия безопасности на временно оккупированных территориях, среди населения существует массовый запрос на выезд, но попасть на подконтрольную территорию Украины очень сложно.

"Люди массово уезжают, но враг постоянно этому мешает. На сегодняшнее утро, в городе Васильевка – это линия боевого столкновения, собралось 720 автомобилей, которым не давали проехать, потому что их не пропускают оккупанты",- сказал Федоров.

Он добавил, что количество автомобилей которым решают проехать постоянно меняется и сколько пропустить решают по своему усмотрению российские военные на блокпостах.

"Сколько машин проедет в день - это известно только тем военным от России, которые стоят на блокпостах. Были дни когда они пропускали 4 автомобиля, были дни - 70 автомобилей. Поэтому такая сложная ситуация с выездом на подконтрольную правительству Украины территорию", - пояснил Федоров .

Мэр Мелитополя отметил, что на блокпостах оккупанты обыскивают жителей, с целью найти и отобрать деньги и ценные вещи.

"Два дня назад у нас был случай, когда из Запорожья в город Мелитополя с помощью волонтеров, мы передавали лекарства для детей больных муковисцидозом – это жидкое орфанное заболевание и без этого лекарства дети не могут жить. Но рашисти на блокпосту похитили эти медикаменты", - сказал Федоров.

Он добавил, что кроме того, оккупанты используют блокпосты, как возможность для себя подзаработать дополнительные средства, поэтому требуют взятки.

"Сегодня проезд без очереди через блокпост на Васильевке стоит от 100 долларов до 500. Это факт, подтвержденный факт – сегодня так можно проехать", - отметил Федоров.

Мэр Мелитополя считает, что оккупанты намеренно создают ситуацию со скоплением гражданских людей в одном городе.

"Они используют их как "живой щит". Они намеренно накапливают в Васильевке, чтобы нашим вооруженным силам было труднее делать контрнаступление", - подчеркнул Федоров .

Мэр Мелитополя надеется, что в ближайшее время, с помощью Министерства реинтеграции, удастся согласовать гуманитарный коридор для выезда мирных жителей на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Как сообщал УНИАН, 19 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что украинская власть планирует эвакуировать с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей несколько десятков тысяч людей.

Вас также могут заинтересовать новости: