Среди уничтоженной за сутки техники, в том числе 30 артиллерийских систем и 12 танков.

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще более 500 российских оккупантов, увеличив общее количество врагов, уничтоженных за время полномасштабного вторжения, до более 264 тысяч.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 сентября 2023-го среди личного состава ориентировочно составили около 264 тыс. 60 (+570 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 4 тыс. 471 единицу (+12 за минувшие сутки), боевых бронированных машин – 8 тыс. 637 (+24), артиллерийских систем - 5 тыс. 560 (+30), реактивных систем залпового огня - 736 (+1).

Видео дня

Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 501 (+1), самолетов – 315, вертолетов – 316, беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 433 (+12), крылатых ракет – 1 тыс. 447 (+2).

Также вражеских кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн - 8 тыс. 43 (+34), а специальной техники - 835 (+4). В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам

Как сообщал УНИАН, ранее в ГШ ВСУ отметили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам врага.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: